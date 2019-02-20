〈北部〉《竹縣》寶山「打中午」 熱鬧食福慶好年冬

2019-02-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉公所昨天在新豐宮生活圈場域舉辦傳承一百八十年的「打中午」活動，在地鄉親配合神明遶境隊伍抵達，挑擔進場，邀請參與的民眾食福慶祝「好年冬」，場面、氣氛熱鬧。

寶山鄉長邱坤桶說，前清道光年間客家先民開墾寶山後，每年農曆正月十四日、十五日舉辦神明遶境祈福活動，在遶境的兩天期間，鄉內各家戶在中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出各色美食供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

新埔花燈迎天穿踩街 24日有交管

此外，新竹縣政府二十四日晚間將在新埔鎮藝文廣場周邊舉辦「新埔花燈迎天穿踩街」活動，當天下午四點到晚間九點實施交通管制。縣警局表示，在管制時段內，新埔鎮中正路從街頭到街尾都禁止汽、機車進入，竹北往返關西車輛請行駛田新路或環河路，新埔或關西往楊梅方向車輛請改行駛三聖路接楊新路，楊梅往關西或竹北方向車輛請改行駛三聖路或河堤道路。

義民路來車禁止左轉進入新埔市區，請改走田新路，參與活動的民眾請將車輛停在新埔鎮田新區段徵收區田新路道路兩側，並以不影響交通為原則。

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