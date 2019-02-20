〈北部〉《苗栗》竹南慶元宵炸邯鄲 4萬排炮狂炸4勇士

2019-02-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗歡慶元宵，擁有百年傳統的竹南鎮元宵民俗「炸邯鄲」昨晚熱鬧開炸，主辦單位準備四萬門排炮及三百條竹竿炮，由四名勇士扛著神轎在中港地區遊街，沿途接受炮火洗禮，轟隆隆炮聲響徹雲霄，沿途民眾熱情夾道歡迎，直呼「太刺激！」

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，為當地傳承百年的民俗傳統，今年邁入第廿一年，負責主辦的中美社區發展協會理事長陳萬典表示，有別於台東以肉身坐轎被炮炸，竹南是由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺神像，在四周炸開的鞭炮中穿梭，「炮火越多象徵財運會更旺。」

炸邯鄲昨從中美社區活動中心出發，行經保安宮、三聖宮、社興宮、中港龍鳳宮、文天宮、最後抵達中港慈裕宮，全程由打赤膊、僅穿紅短褲的勇士們，揮舞天罡掃，在炮陣中抬著玄壇元帥，接受震耳欲聾的鞭炮轟炸，場面壯觀，信徒、民眾夾道歡慶元宵，更有許多攝影愛好者全副武裝，捕捉罕見的民俗傳統，參與民眾直呼「實在太刺激了！」

此外，農曆正月廿日為全國客家日，也是俗稱的「天穿日」，頭份市公所於二十四日下午兩點半，在頭份運動公園舉辦「靚靚頭份‧大地坐尞」野餐活動，以綠色環保概念，歡迎親子們來踏青野餐，藉此傳承客家文化，公所加碼贈送五十組客家美食組，今天上午八點在市公所側門開放報名，送完為止。

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