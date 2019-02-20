〈北部〉《苗縣》玩機器人獲獎 君毅4生上國立大學

2019-02-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕玩機器人也能上名校！苗栗縣私立君毅中學資訊科三年級學生彭文哲、彭郁齊、邱惟翔、許羽昊憑藉在各式機器人大賽中獲得佳績，分別透過技優保送及特殊選才管道，錄取國立大學。彭郁齊表示，從組裝到程式撰寫都自己來，也經常與夥伴在學校打地舖徹夜練習，如今辛苦成果獲得認同，備感成就。

君毅中學十年前看準機器人發展趨勢，在高中部資訊科開設相關課程，吸引許多苗栗、新竹學子就讀，校方也砸千萬打造專屬教室、添購設備、聘請師資，近年在各項賽事中屢獲佳績。

資訊科高三生彭郁齊在全國技藝競賽機器人組奪下「金手獎」第一名、而已具備等同研究所專業技術的彭文哲在全國技能競賽勇摘「金手獎」第二名，兩人透過技優保送分錄取國立雲林科技大學及台灣科技大學；邱惟翔、許羽昊也獲獎無數，藉特殊選才錄取國立台中科技大學、聯合大學。

校長林慶旺強調，許多家長仍陷在傳統升學迷思，強迫孩子死讀書拚成績，反而埋沒許多優秀人才；讓學生們適性發展，不僅建立信心，更會主動汲取知識，找到學習的熱情與方向；未來校方也擬於國中部開設機器人特色班，打造六年一貫的教育模式，培育更多傑出人才。

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