〈北部〉苗縣新港高中停建 土地闢運動公園

2019-02-20

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立新港高中興建案已停工超過四年，後龍鎮公所期盼有在地高中要求持續興建，惟因少子化及苗栗縣政府七次爭取中央補助經費未果等因素，縣務會議昨決定中止興建，三點三五公頃的土地將規畫親子、樂齡、青少年「多功能運動公園」，提供高鐵周邊休憩場域。

前縣長劉政鴻時期動工 後因財困暫停

後龍鎮長朱秋隆表示，新港高中為前縣長劉政鴻時期規劃，擬串聯新港國中小，打造連貫式的雙語教學場域，也是鄉親殷殷期盼，希望能讓頭屋、造橋、後龍、西湖等地學子能就近接受良好教育，培養更多地方人才，如今苗縣府決定喊卡，令人遺憾，盼縣府傾聽地方聲音，重新研議。

縣立新港高中興建案，位在高鐵苗栗站特定區內，二○一四年十二月底，在前縣長劉政鴻任內動工，以雙語及科學作為特色提供在地學子升學管道，縣長徐耀昌上任後，因苗縣府爆發財政黑洞，苗縣府函請廠商暫停施工，停建迄今已逾四年。

少子化再增設 恐招生不足、出現超額教師

苗栗縣政府教育處長徐永鴻昨在縣務會議專案報告指出，縣府二○一四年起七次向中央爭取四億多元新港高中校舍工程興建經費，但教育部都以縣立高中興建、維護等相關經費，必須由苗縣府基於權責籌措經費。

惟苗縣府財政困窘，以縣立苑裡高中為例，年度預算二點五億元，且已有四所縣立高中，若加上新港高中，每年預算總經費達十二點五億元，恐排擠國民基礎教育，擴大縣內城鄉差距。

徐永鴻表示，面臨少子化趨勢，苗栗中區高中職一○七學年就學機會一○九％，如果新港高中一百一十一學年加入招生，估算就學機會將高達一五三％，而縣立高中的資源無法與國立高中職抗衡，一旦再增設，恐面臨招生不足、超額教師及閒置校舍等嚴重問題，因此決定中止興建新港高中。

苗縣府教育處指出，因應高齡化及少子化趨勢，未來這塊土地，擬以「友善高齡、幸福學子、樂活新港」為目標，規劃「多功能運動公園」，兼顧親子運動及銀髮族的健康需求，並設立青少年喜愛之運動場地，提供高鐵周邊都市計畫之休閒場域，目前已向中央積極爭取經費推動。

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