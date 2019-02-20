〈北部〉《桃園》市區賞櫻 中壢莒光公園漸漸美

2019-02-20

〔記者李容萍／中壢報導〕賞櫻不必出遠門！農曆春節過後，中壢區許多公園、社區的櫻花陸續盛開。其中，中壢後站的莒光公園栽種的櫻花最多、約二百棵，是南桃園著名的市區賞櫻據點，目前已開約二、三成，以緋寒櫻（山櫻）、八重櫻居多，沿著貫穿公園的黃屋庄溪兩側綻放粉紅花海，更有許多櫻花含苞待放，估計到廿四日約可開花五成，花期可持續到三月中旬。

社區居民出力 變身後站景點

當地普強里長江長榮表示，佔地約二公頃的莒光公園地形為長條型，且中間被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，中段兩側為幸福街、杭州路，原址於十九年前為都市計畫剩餘地，為荒廢竹林和垃圾堆，中間穿越的黃屋庄溪又髒又臭，社區居民看不慣髒亂環境，出錢出力整理，爭取公所整修，這幾年搖身變成後站地區的美麗公園。

櫻花公園美名 拍攝婚紗熱點

普強里辦公處也運用小型工程款，逐年來種植約二百棵櫻花，近年來櫻花盛開，還贏得櫻花公園美名，不僅居民能就近賞櫻，也吸引外地遊客包車前往賞櫻拍照，並成為拍攝婚紗照的熱門地點。

江長榮說，莒光公園內也種植其他花草，草坪也維護得很好，園內有很多遊戲、健身設施，很適合一家老小前來遊賞，還有一個「LOVE」愛的標誌，也適合情侶約會。

週日辦音樂會 還有摸彩活動

時值莒光公園櫻花綻放時節，普強里辦公處將於廿四日下午三點在公園舉辦櫻花音樂會，邀請社區歌唱班、舞蹈班接力表演古箏、爵士鼓、薩克斯風、日本舞等，現場將提供免費爆米花、飲料和摸彩活動，歡迎民眾相約前來賞櫻同樂。

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