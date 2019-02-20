〈北部〉《桃園》疫情緊張 類流感就診週增7成3

2019-02-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料，桃園市上週類流感門急診就診達八五四六人次，較前一週的四九三七人次，增幅達七成三，顯示流感疫情明顯攀升。市府衛生局表示，流感疫情正處於流行期，提醒市民切勿掉以輕心，也呼籲尚未施打流感疫苗民眾，應盡速前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗。

春節期間 4937人次就診

衛生局疾病管制科長葉潔瑩指出，春節期間因天氣暖和，流感疫情也跟著緩和，統計全市類流感門急診就診為四九三七人次，其中有二例流感重症確診個案，就醫治療後幸已痊癒。

節後首週 暴增為8546人次

然而，上週為春節連假後的第一個上班、上課週，流感傳播及群聚發生率提高，全市類流感門急診就診人次暴增為八五四六人次，較前一週攀升幅度達七成三，流感重症確診個案也達九例，均住院治療中。

流感併重症 4個多月45例

葉潔瑩表示，慢性疾病是流感併重發症的重要危險因子，從去年十月一日至今年二月十六日，全市累計四十五例流感併發重症病例，其中四例死亡，都是六十歲以上老年人，分別患有糖尿病、高血壓或是心血管疾病等慢性病。

葉潔瑩指出，桃園市公費流感疫苗自去年十月十五日開始施打至今，全市已接種成人劑型四十六萬四三六○劑、幼兒劑型四萬二三一五劑，目前成人劑型流感疫苗剩下五九六一劑，為了提高民眾接種便利性，成人劑型流感疫苗已集中至廿六家合約醫院及十三區衛生所提供接種服務。

小兒劑型流感疫苗也僅剩四三六三劑，家中三歲以下幼兒可搭配常規疫苗一起施打，家長可備妥嬰幼兒健康手冊及健保ＩＣ卡，至全市一四五家合約院所及十三區衛生所接種疫苗。也提醒六個月以上至入學前幼兒初次接種，應間隔四週以上接種兩劑流感疫苗，才能有完整的保護力。

衛局提醒 別忘打疫苗勤洗手

衛生局呼籲，春節過後仍是早晚溫差較大的氣候型態，容易感染流感病毒，民眾平時也應勤洗手並注意咳嗽禮節，以減少病毒感染機會。流感疫苗接種相關疑問，可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或市民諮詢服務熱線：1999。

此外，為提供民眾就醫方便，全市原有二九九家醫療院所配合衛生局於假日加開門診，目前已增至三一○家，衛生局也備妥公費流感抗病毒（克流感）藥劑卅五萬餘顆，全面備戰、守護市民健康。

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