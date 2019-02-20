〈北部〉《苗栗》竹南東站前爛路 公所3月底發包改善

2019-02-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南火車站東站前方的維新路，長年未修繕，道路處處凹凸坑疤，影響行車安全及有礙市容，引發民怨。竹南鎮長方進興上任後，隨將維新路路面改善列入首波施政，編列八百萬維修，同時搭配申請「前瞻計畫」經費，改善周邊道路，盼使東站街景能煥然一新。

路面凹凸不平 標線褪色剝落

維新路北起中央路口，南至自強路二段，全長約一公里，雙線雙向車道約十二米寬，中段緊鄰竹南火車站東站出口，是通勤族至火車站必經之道，但長久以來路面久未修繕，再加上各管線單位挖路刨鋪，整段路凹凸不平，地上標線也褪色剝落。

當地居民屢屢抱怨，竹南過去發展著重於西站範圍，去年道路品質改善也優先施做西站前博愛街等路段，然而東站道路到處坑疤，交通安全長期被忽略，有如二等鎮民。

編800萬配合前瞻 上半年「路平」

方進興表示，公所已編列八百萬緊急改善維新路，預計三月底完成發包，工程至少需十四個工作天，屆時將要求廠商加速趕工，盼配合前瞻計畫於上半年完成維新路路平計畫。

方進興強調，上任後就積極推動路平計畫，保障鎮民用路安全，除維新路列為首要改善路段外，另也向中央爭取前瞻計畫經費兩千萬元，若順利獲核定補助，將把火車站東站縱向、橫向等周邊路段一併改善，盼讓東站街景改頭換面。

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