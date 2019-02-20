〈北部〉107地價稅暴漲爭議 竹縣爭超額打6折

2019-02-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕針對去年底爆發的地價稅暴漲爭議，新竹縣政府昨天公布，公告地價複查結果，原查定無錯誤，不須辦理更正地價；至於地價稅將向中央請示，一○七年地價稅額超過一○六年地價稅額部分，建議打六折計徵。

8142件申請複查結果 原查定無錯誤

新竹縣長楊文科說，當時承諾把要降地價稅的意見提到地價評議委員會評定，地價評議委員也依據縣府提出更正複查的結果做出決議，將依此決議辦理。

新竹縣去年十一月開徵的地價稅，因有不少地主覺得稅額較前年暴漲紛紛反彈，當時包括楊文科在內的主要縣長候選人都提出「調降地價稅」政見，縣府也成立「公告地價調整受理陳情單一窗口」，受理地主申請公告地價複查，最後統計收到八千一百四十二件申請案。

縣府地政處表示，經地價及標準地價評議委員會討論後做出結論，複查結果為原查定並無錯誤，無須辦理更正地價；針對地價稅部分，為體恤民意及考量社會經濟狀況，委員會研議配套方案請示中央主管機關。

調降地價稅 評議委員會提3方案

請示事項包括建請透過土地稅減免規則增訂條款方式調降地價稅、建議價稅分離比照地方自治事項，授權各縣市政府彈性調整稅率、建議中央針對民眾一○七年地價稅額超過一○六年地價稅額部分，以打六折計徵。

楊文科說，今年正在辦理明年度公告地價的調降或調升作業，是檢討公告地價的好時機，利用這個時機向地主說明，前面的已依法公告完成法定程序，沒有辦法做公告地價的調整，但是明年元旦要發布的公告地價、公告現值，可以在這個時候作業，就事實與地主溝通、說明。

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