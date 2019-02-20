〈北部〉年改不利警察 鄭文燦：應給更多保障

2019-02-20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市長鄭文燦昨天前往桃園警分局慰勉迅速偵破越南籍移工鬥毆死亡案員警時，談及年金改革對警察人員不公的問題表示，年改的計算方式是用本俸，然而警察本俸較低，退休金因此出現落差，應給予現職警察更多的保障，如就醫優惠、增加警勤加給等，作為制度改善的重要起點。

桃園區十七日凌晨發生越南籍移工鬥毆導致一死一傷案，桃園警分局迅速於十八小時內逮捕七名涉案移工法辦，鄭文燦昨前往頒發獎金，盛讚警方平日詳細掌握外籍移工工作、生活、聚集點等資料，才能在短時間內破案。

強調沒說過「年改失敗」

對於外界高度關心的年金改革問題，鄭文燦強調，他不曾說過「年改失敗」，而是「社會溝通不成功」，因而造成誤會，或讓民眾被假資訊誤導。因年改的價值是要維護國家財政能永續經營，讓國家付得起、退休者領得到，這一代領得到、下一代也能領得到，因此政府應加強社會溝通與改革佈局，才能達到保障每個退休人員都領得到退休金的目標，也減少誤解。

鄭文燦說，年改的計算方式是用本俸，但警察的本俸比較低，因此出現落差。他建議應給予現職警察更多保障，例如行政院上個月宣布警察前往榮總或部立醫院就診，能享有比照榮民的優惠，這是很重要的起點。

促增就醫優惠 或警勤加給

鄭文燦表示，警勤加給約八千多元，從一九九五年至今都沒調整過，他正在思考該如何調整，讓警察人員能得到更多保障；也期盼中央政府在改革過程中，能更細緻地考慮警察薪資結構特性，做出完整討論與必要的調整。

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