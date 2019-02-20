〈北部〉《桃園》草漯重劃路旁地換巷內 市府擬補償

2019-02-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕觀音區草漯都市計畫重劃區工程正進行中，預計六月就可配地；住在觀音區忠孝路的陳姓地主抱怨說，他在重劃區內的房屋建地坪數為四十．三坪，採建地換建地，配地卻只有廿二坪，且從路旁配地到巷弄內，抨擊政府如同騙子。對此，市府地政局重劃科長蕭巧如表示，配地過程並無問題，而考量該重劃區並無安置街廓計畫，正研擬補償辦法，提高有類似情況地主權益。

蕭巧如指出，陳姓居民於民國六十八年、都市計畫公布前就蓋了房子，觀音草漯地區都市計畫於七十年才公布，地主當初可以申請剔除不參加重劃，現在參與重劃必須負擔公共設施，該區平均配地比為五十％，而配地是以重劃前後的地價做為參考。

蕭巧如表示，陳姓地主位於觀音區忠孝路上的土地地價，只比裡地多出十％左右，因此四十．三坪換算後配地廿二坪，加上其土地面積不夠、無法原地原配，只能在巷弄內；目前配地方式仍為草案，市府正設法在合法範圍內提高補償。

陳姓地主說，他是因市府人員稱其土地公告現值高，參加重劃可以配得較高比例的土地，因此才參與重劃，沒想到原來的土地在忠孝路旁，卻被配地到忠孝路巷弄內，土地更從四十．三坪縮水為廿二坪，若早知如此，根本不會參加重劃，現在的情況，讓他有受騙的感覺。

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