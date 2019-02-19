〈北部〉當回阿美族孩子 9旬嬤喜極而泣

2019-02-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮九十歲阿嬤曾玉珠本為阿美族人，終戰後因未注意需登記為「山胞」身分公告，導致長達六十三年的時間喪失原住民身分；花蓮縣議員魏嘉彥得知後，主動奔走依《原住民身分法》恢復為族人，讓阿嬤感動落淚說：「終於當回阿美族的孩子」。

63年前未注意 登記平地山胞

出生於一九二九年的曾玉珠阿嬤，父母、弟妹都是原住民族，兒子林作得說，媽媽為出生在豐濱鄉港口部落的阿美族人，身為長女的母親嫁人後，一九五六年不知道政府公告需申請為「平地山胞」，成為全家族唯一的遺珠之憾，年老後更不時叨念要改回族人身分。

去年林作得帶著老母親嘗試到戶政事務所登記，皆因為曾玉珠過去未依「平地山胞認定標準」申請註記，依《戶籍法》喪失原住民身分，也愛莫能助；林作得說，當年資訊不發達，受日本小學教育的媽媽根本不知道政府有公告要去登記。

議員協助奔走 依法取回身分

縣議員魏嘉彥得知後，主動奔走，與里長杜曉炬及助理研究相關法條，發現二○○八年通過的《原住民身分法》可以幫助阿嬤身分解套，魏嘉彥說，所幸玉珠阿嬤的日治時代戶口名簿資料都尚存，終於在日前依法恢復族人身分，完成阿嬤多年心願。

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