〈北部〉慈濟護理公費生當志工 下田、照顧老人

2019-02-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各級學校陸續開學，大學昨天也開學了，花蓮慈濟科技大學護理科系包括大學、五專部共有六百八十九位公費學生，學費及生活費都由大眾捐款而來，為此學生利用寒假擔任志願服務工作，有人到榮家提供老人照護、也有學生下田當農業志工，學習「易地而處」換位思考，培養擔任護理人員最重要的「同理心」。

學生到榮家 唱老歌獲長輩共鳴

五專護理科一年級黃雁敏去年才國中畢業，年僅十五歲的她第一次走進花蓮榮民之家，要陪伴七十多歲的榮民爺爺、跟他們相處，連走上前攙扶都顯得怯生生。黃雁敏開學後返校分享，她說，起初真的完全不知所措，直到和慈濟的志工們大家一起哼唱老歌「月亮代表我的心」，爺爺們才注意到她們這群小女生，氣氛才活絡起來。她說，以後她就會知道先站在對方立場，想想對方的興趣與心情「以後到醫院實習，才知道怎麼跟年長的病人互動」。

慈濟科大護理系一年級學生江宜庭說，雖然榮民爺爺口音很重「聽不大懂」，但是她發現只要靜靜的陪伴傾聽，他們就很開心了；護理系大一升林郁萱也說，體諒阿公們年老動作不靈活，把他們當成自己的家人，因為寒假的經驗，才真的第一次經驗到「視病如親」的心情。

農場採薑黃 培養細心、耐心

大四護理系學生吳依庭前往農場幫忙採收薑黃，將泥土清洗乾淨準備加工成薑黃粉。她說，薑黃縫隙的泥土很難清，需要細心跟耐心，這也是未來護理工作必備的能力。

慈濟科技大學包括四年制護理系、五專部護理科，都有公費生專班，招收原住民、新住民子女，學費雜費甚至住宿、伙食費都由學校公費支出，每月也有零用金，公費來源則來自社會大眾捐款，寒假鼓勵學生去當志工。

五專護理科二年生宋莞蓉說，身為公費生唸書免費，減輕家裡的負擔，所以更要認真學習，以後才能從受助變成助人。慈濟科技大學人文室主任謝麗華說，希望來自弱勢家庭的這群公費生，不要只看到自己的不如意，更要看看別人的苦，相對照下，才能感受身在福中並且知福。

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