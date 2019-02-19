〈北部〉慈雲宮「攻炮城」 炸旺後龍

2019-02-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮慈雲宮傳承兩百多年的元宵「攻炮城」，昨晚熱鬧登場，今年廟方於廟埕搭建三公尺高的炮城，許多民眾相約添喜慶也試手氣，眾人將手中鞭炮不斷向城上小圓樓投擲進攻，縣長徐耀昌、後龍鎮長朱秋隆也率隊車拚，現場炮聲滾滾，熱鬧元宵炸旺後龍。

慈雲宮攻炮城最早源於清朝時期，相傳早年因瘟疫肆虐，地方鄉親求助媽祖庇佑，獲指示要在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮驅趕瘟神，於是此民俗就傳承至今，演變成在地重要元宵慶典，二○○九年獲登錄為苗栗縣無形文化資產。

昨晚慈雲宮攻炮城活動首日，廟前廣場萬頭鑽動，人人手執一炷香及鞭炮躍躍欲試，在看到廟方舉牌宣布開始後，眾人紛將手中鞭炮瞄準三公尺高炮城頂端的小圓樓投擲，一時之間炮聲隆隆，不絕於耳，廟埕廣場一片白煙，十分熱鬧，鄉親喜迎元宵，也盼炸旺今年運勢。

首位攻炮成功的蔡先生表示，已經連續廿五年都來參加此活動，唯有經歷過炮仗洗禮才有元宵節的喜慶氣氛。今年廟方也準備價值逾六千元的媽祖紀念金幣、電視、腳踏車等，歡迎民眾今天再來試手氣、慶元宵。

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