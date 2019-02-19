〈北部〉竹北2新設測速桿 登取締王

2019-02-19

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣境內測速桿取締交通違規的統計件數昨天出爐，竹北市近兩年才新設的興隆路（與莊敬南路口）和台一線中華路（與光明六路口）兩支，雙雙以破兩萬件，奪下第一名和第二名，縣府警察局提醒用路人遵守交通規則！

警察局交通隊表示，竹北市興隆路與莊敬南路口（東向）的固定測速桿，去年三月才啟用，去年取締兩萬二千三百三十五件，此統計件數是包含該路口周邊路段、不定時的移動式人力取締。分析摘冠原因，研判興隆路作為市區外環道，車流量大，尖峰時段用路人趕上班，或是趕搭高鐵，而忽略最高速限五十公里的規定。

若以「道路交通管理處罰條例」規定，超速每件開處一千兩百元以上罰鍰推算，此桿去年最少可為公庫進帳二千六百多萬元。

竹北市台一線中華路與光明六路口的固定測速桿（北向），二○一七年設置，去年取締兩萬一千二百三十四件緊追在後。交通隊說明，此桿為多功能新型儀器，不只抓超速，也取締闖紅燈、紅燈越線、違規左轉或右轉等樣態，用路人容易輕忽，而使得件數急速攀升。

第三名在台三線六十二公里關西鎮中豐路（北向），取締一萬八千二百三十三件；第四名在九十一．二公里峨眉鄉富興路段（北向），第五名是在一二○號縣道十五．五公里芎林鄉富林路一段（可雙向），也是去年三月才新設，和竹北興隆路一樣都是寬敞的四線道，去年取締五千九百七十五件。

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