〈北部〉石門水庫水位直直落 擬人工增雨

2019-02-19

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫集水區數月來降雨量有限，加上一期耕作的稻田開始整地、插秧，每日供水量達到二六○萬噸，二月初以來水位下探速度增加，至昨晚七點，大壩水位二三三．一九公尺、蓄水量一億一一五○萬噸、蓄水率五十六．四八％，水位已達下限及嚴重下限之間，在春雨未來到前，水庫供水壓力日日增加，石門水庫管理中心近日已著手地面人工增雨的準備。

水利署北區水資源局表示，根據經驗，每年開春至梅雨季前的雲層條件，最適合增雨作業，也是人工增雨實作的高峰期，石門水庫管理中心即日起配合中央氣象局發布的雲層高度、濕度、冷雲、含水量等氣候條件，將隨時啟動增雨作業，盼對水情有助益。

北水局也說，台灣近年來的地面人工增雨採用美國ICE公司生產的焰劑，但向美方進行採購，包括審核、稅務、運輸、報關等行政流程耗時，且價格昂貴，所燃放出來的粒子稍小，並不適合台灣的雲層環境；水利署二○一六年與台灣大學大氣科學系及國防部軍備局生產製造中心第二○二廠研發並生產國產增雨焰劑，此焰劑燃放出來的粒子較大，相信更適合台灣水庫的操作。

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