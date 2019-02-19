〈北部〉《「迎古董接財神」活動》炮聲吵垃圾多 有人怨有人挺

2019-02-19

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭地方盛事「迎古董接財神」過後，龍元路等市區滿目瘡痍，民眾抱怨前天整晚炮聲隆隆、擾人清夢，昨天一早起來更發現留下一堆垃圾、慘不忍睹，嚴重破壞市容。

十六、十七日龍元宮與市府合辦「迎古董接財神」，兩場活動吸引近萬民眾共襄盛舉，前天的「接財神」繞境有數十隊參加，因鞭炮聲擾人清夢、繞境過後滿地垃圾，市民紛在地方臉書社團內貼文抱怨，大嘆民俗活動熱鬧滾滾，冷靜後卻剩一堆殘骸。

龍元宮主委陳德雄對此表示：「活動行之有年，一切都照規定走，但做為大廟的『風範』，對各界的責難只能承受。」他說，廟方每年都有提出申請鞭炮燃放，並遵守規定於晚上十點後不再燃放，另委請清潔隊且聘請十多名清潔人員隨隊伍清掃，在事後清理環境，但因範圍很大，難免有所疏漏，未來會更周延考慮，避免帶給民眾困擾。

但住在龍元路的曾姓居民對此有不同看法，他說，自己一家四口於活動後就在家門口前協助清掃垃圾，畢竟繞境每年只有一次，神明出巡更是地方民俗盛事，應多多包容體諒。

環保局表示，廟方於活動前提出協助清運需求，繞境結束後清潔隊員也偕同廟方人員清掃至半夜，對於未清理妥善的地點，昨已派員加強清掃，還給民眾乾淨的環境。

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