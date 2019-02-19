〈北部〉年改失選票 鄭文燦：失敗的社會溝通

2019-02-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦昨天上午接受名嘴周玉蔻的廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪時，被問及年金改革是否為去年底選舉民進黨大敗的原因之一，鄭文燦表示，年金改革是失敗的社會溝通，是改革佈局的不細緻。

鄭文燦說，年金改革的出發點是希望年金永續，簡單說就是「國家付得起，退休者領得到」，他坦言，年金改革的各種步伐不一致，對於軍公教的退休權利產生衝擊。

警察部分改太多 不平衡

「警察的年金改革改太多！」鄭文燦認為，蔡英文總統可能為了穩定軍心，軍人方面多達五成沒有改，警察卻改很多，警政署長等同於一級上將，但退休金只有八萬餘元，逐年遞減後還會降到六萬餘元，僅等同於軍中資深士官長的退休金。

他指出，年金改革修法過程中，出現現職警察保護立法院，八百壯士衝撞立法院，反而軍人改得比較少，對警察而言，一定會有不平衡。

不是對或錯 是佈局不細緻

鄭文燦說，改革對於軍公教的既有權利一定會有衝擊，但他認為改革議題結果被扭曲造成對執政的誤會，是相對失敗的社會溝通，但這不是對或錯，而是改革佈局的不細緻。

何煖軒聽話說法 促查放話人

另方面，華航機師罷工經勞資協商，期間卻傳出「交通部管不動華航董事長何煖軒，何只聽桃園市長鄭文燦」的說法，鄭文燦認為這話語對他有傷害性，不管誰講的都要負責，交通部應該查出是誰放話。

鄭文燦強調，他從沒干涉過華航的管理，勞權問題「是公事公辦，沒有私人問題」，他個人不鼓勵罷工，但尊重合法罷工權；由於桃園市政府不是華航的上級單位，對於華航面對罷工採取強硬談判方式、導致協商時間延長，他說「這不是傷到我」，而華航還得面對損失、後續談判及復原工作要處理，且華航的治理問題也應該會有檢討，就他了解，目前還沒有人討論到董事長的人事調整問題。

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