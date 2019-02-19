〈北部〉《桃園》老街溪單車道 民盼蓋橋接左岸

2019-02-19

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府投入約一．七八億元推動「平鎮鐵騎風光」工程，以中壢區老街溪開蓋段為起點，向上游右岸延伸闢建自行車道，讓不少單車族引頸期盼，但車道延伸至平鎮區大昌路石門農田水利會段，左右岸無連結，造成不便，市議員黃敬平昨邀集相關單位會勘，研擬方案連結改善，讓市民更加方便。

右岸車道10公里長 年底完工

老街溪「平鎮鐵騎風光」自行車道全長約十公里，以開蓋段（中壢區環北路起至延平路）為中心，往上游經八角堂、伯公潭、新光吊橋、新富橋，至石門大圳相思仔步道止，沿途河岸景致秀麗，全線預計年底完工。

跨溪要騎幹道 與車爭道危險

黃敬平指出，雖車道尚未全數落成，已有許多民眾試騎該路線，發現自老街溪開蓋段騎到石門水利會約一．五公里處，若要橫跨老街溪，得先經過延平路、環南路等車流大主幹道，與車爭道相當危險，因此希望能在大昌路旁的小公園內搭建自行車跨橋，既可連結老街溪左岸，也能把公園當作中繼點休息。

右岸腹地不夠 蓋跨橋有難度

黃敬平昨邀集水務局、養工處、平鎮區公所會勘，水務局表示，因用地徵收困難、預算不足等原因，老街溪平鎮段左岸的自行車道只有新富橋、新光吊橋等不完整區段，待新光吊橋年底完工後，可串連老街溪左右岸；而大昌路旁公園若要施作跨橋工程，必須包含銜接點兩處的背部拉力面積，評估老街溪右岸腹地不夠，建橋計畫目前難以施作。

市府：保平安 先另建牽引道

各單位會勘後決議將採短、中長期計畫改善自行車道動線，短期計畫透過協議價購土地，在大昌路建置銜接環鄉橋的自行車牽引道，中長期則計畫新建環鄉橋至下游新富橋的老街溪左岸自行車道工程，因總經費預估逾一億元，仍需仔細評估規劃。

水務局養護工程科長陳文龍說，老街溪平鎮段整治計畫除了「平鎮鐵騎風光」工程，還有石門大圳路廊串連工程、八角塘周邊環境改善工程、平鎮鎮興里自行車道工程，預計今年中可以陸續完工，讓市民更能看見平鎮獨特的鄉村面貌；未來將往下游一路施作至中壢青埔地區，打造長達卅公里的自行車道。

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