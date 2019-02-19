〈北部〉龍鳳漁港浮動碼頭 拚3月底修好

2019-02-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港的浮動碼頭，使用近廿年，去年九月不堪颱風摧殘，南堤部分固定樁柱斷裂、浮台傾倒，漁民憂心夜間作業出入時恐發生危險，苗栗縣政府自去年編列一百五十萬元上網招標維修，卻六度流標；農業處表示，已有廠商表達意願，近期可望完成發包，力拚三月底完成修繕。

龍鳳漁港兼具觀光休閒與漁撈功能，去年苗縣府獲前瞻計畫補助三千多萬元，針對廣場鋪面、景觀橋樑柱及照明設備等進行修繕；然而提供漁民作業、停泊漁船的港邊浮動碼頭卻年久失修，處處潛藏危險，但未納入此次前瞻改善計畫中。

使用近20年 樁柱斷裂

因木造浮動碼頭使用已近廿年，去年九月又遭颱風侵襲，南堤的固定樁柱斷裂，浮台傾倒破洞，致漁民夜間作業時提心吊膽。

6度流標 本週有望發包

苗縣府農業處漁業科長李瑞隆表示，去年編列一百五十萬元進行災修工程公開招標，然而廠商興趣缺缺，至今共流標六次，但近期已有廠商表達意願，本週將再次開標，有信心能順利發包，並要求廠商趕在三月底前完工。

李瑞隆說，目前僅針對去年受風災損壞嚴重的木棧道及固定樁柱進行緊急災害搶修，使漁民通行及漁船停泊安全無虞，其他有立即危險性的部分區段也會予以維修補強，然而因整體浮動碼頭仍堪用，暫無規劃全面更換，但會持續派員定期檢修，確保港區安全。

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