〈北部〉竹市擬蓋10停車場 向中央爭取10億

2019-02-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處向交通部爭取新建十座停車場，總經費超過廿二億元，包括文化局總圖書館原址重建的地下停車場、國際展演中心、棒球場等地下停車場，處長倪茂榮說，其中文化局、棒球場等停車場新建案已通過複審，預計向中央爭取超過十億元經費執行。

倪茂榮說，市府向交通部爭取的十座新建停車場有漁人碼頭新闢停車場、關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化局地下停車場、西大路停七立體停車場、國際展演中心地下停車場、生命紀念園區第二停車場、光復路園道五停車場、慈雲路停車場和北門市場停車場，其中漁人碼頭新闢停車場已完工啟用，關埔國小地下停車場施工中、棒球場地下停車場將與重建案進行統包工程，文化局地下停車場也會與總圖書館原址重建案統包施工。

停管基金自籌12億支應

倪茂榮說，這十座新建停車場總經費廿二．五億餘元，交通處除向中央爭取超過十．五億元補助，也會由地方停管基金自籌十二億元支應。這十座新建的停車場都有其必要性，也是呼應市民對停車場興建的需求，不過十座新建停車場，需由停管基金自籌十二億元，確實會造成營運上的壓力，以現階段停管基金每年約一．七億元的停車費收入和一．六億元的人事成本、機電維護等支出，幾乎只是盈虧打平，交通處會審慎評估停管基金的財務營運損益狀況，兼顧建設與停車品質。

倪茂榮指出，四年來市府投入一．二億元進行九座市轄停車場的再生改善計畫，普遍獲市民認同，更對公有停車場的環境印象改觀，若以台北市每小時停車卅元、月租費每月三千五百元比較，在新竹市停車每小時只需廿元、停車場月租費從六百到一千八百元，新竹市的停車CP值相對比其他縣市高，但多少也造成營運壓力。

4座已通過複審 近期核定

倪茂榮說，停管基金雖有營運上的壓力，但仍會堅持建設優先，目前這十座新建停車場計畫案，包括漁人碼頭、關埔國小、文化局及棒球場等四案都已通過交通部複審，很快就會獲中央核定補助經費，接下來將進行國際展演中心等四處的複審，都會在下半年獲核定執行。

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