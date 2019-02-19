〈北部〉增補722警力 鄭文燦：盼中央分擔預算

2019-02-19

〔記者周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕中央為地方增補警力卻造成六都財政負擔，可能出現「流浪警察」問題，市長鄭文燦昨天數度強調，桃園市會百分之百接受撥補警力，相信中央與地方一定會協調，不會出現「流浪警察」問題，但希望中央能協助負擔未來三年的一半預算。

中央移撥 桃園百分百接受

桃園市目前共有四○八○名警力，警民比為一比五六九，是六都最高的，鄭文燦說，桃園市警力不足，警政署以專科班方式培訓了五千餘警力，其中七百廿二個員警要移撥桃園市，市府會「百分之百完全接受」。

年增七億預算 請中央補助一半

鄭文燦說，若增加七百廿二位員警，以每個警員每年薪資平均約一百萬元計算，每年預算將增加七億餘元，四年下來將增加近卅億元預算，負擔沉重，且今年度市府也沒編列如此多的預算。他說，曾與另五都首長分別向行政院反映需要中央補助經費，桃園提出的方案是前三年由中央補助一半、約為每年三億餘元，第四年後再由地方自行負擔。

第四年起 地方自行負擔經費

「當初警察不夠大家爭相要人力，現在給了大家又要錢！」鄭文燦說，警力增加是好事，桃園市絕對不會拒絕。中央撥補警力到地方，應「該分發就要分發」，不會有流浪警察的問題，不過，預算上應由警政署、主計總處、人事總處協助分擔，以減輕地方的財政壓力。

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