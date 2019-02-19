〈北部〉步道、觀景台修好 桃園蝙蝠洞228開放

2019-02-19

〔記者李容萍／復興報導〕復興區三民地區北部溪谷的「蝙蝠洞」是天然形成的巨大岩洞，早期吸引大量蝙蝠棲息，雖然洞裡早已沒有蝙蝠，天然的彎月洞穴和清澈的溪流，吸引眾多遊客造訪，但當地設施老舊，加上常有遊客無視勿亂丟垃圾、勿烤肉等告示，仍烤肉冒出白煙且遺留垃圾，髒亂不堪；市府觀光旅遊局去年九月以一二九五萬元預算整修步道、重建觀景平台等設施，已於月初完工，正進行局部改善及驗收，預計二二八連假開放，讓封閉約半年的蝙蝠洞可成為北橫觀光的新亮點。

天然岩洞秘境 水簾洞吸睛

觀光旅遊局局長楊勝評表示，蝙蝠洞高約廿公尺、寬約五十公尺、深約廿公尺，呈彎月形的洞口上方有兩股清泉瀑流入潭奇景，豐水期可見壯麗瀑布沿石壁奔瀉而下，即使於枯水期仍有涓涓細水緩流入潭，因此還有「水簾洞」的美稱；目前正值枯水期，近期只能等春雨報到，造訪蝙蝠洞才能再見壯麗瀑布沿石壁奔流。

事實上，蝙蝠洞位處相當粗獷原始的環境，地勢隱蔽險要，並緊鄰溪谷，早期曾經吸引成千上萬的蝙蝠群棲身，可惜這處蝙蝠棲息天堂被發現後，蝙蝠常遭射殺，加上遊客漸多，蝙蝠紛紛遷移他處，幾近絕跡，現在洞裡已經看不到蝙蝠，而洞內地面的紅土就是蝙蝠遺留的糞便堆積而成。

改善已完工 擬增導覽解說

楊勝評說，蝙蝠洞步道由入口起點起算全長約六百一十公尺，全線舖有石磚，步行廿分鐘即可抵達蝙蝠洞；山間濃蔭蔽日，沿徑涼爽舒適，風景清秀幽靜，途中設有瞭望台及座椅供遊客觀賞豐富景觀及休憩使用。

改善工程更新起點廣場空間，增設停車區，改善接駁巴士無法迴轉的問題，也強化入口意象增設休憩平台座椅讓遊客休憩，做為接駁車的候車空間，另將通往蝙蝠洞的沿線步道沉陷及不平處加以修繕，讓遊客可更舒適行走，也拆除洞口原有的水泥欄杆及桌椅設施，以生態角度設置休憩解說平台，並保護原始景觀避免破壞，未來可安排人員導覽解說，讓遊客體驗及觀賞鬼斧神工的蝙蝠洞奇景。

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