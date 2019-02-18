〈北部〉小英之友提出質疑 蘇嘉全：做太好 既得利益者反彈

2019-02-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣小英之友會昨舉辦新春團拜，宜縣總會長林金超致詞時認為，「小英總統做得不是很滿意」，受邀出席的立法院長蘇嘉全則說，很多人嫌蔡總統不好，卻說不出哪裡不好，他指總統不是做不好，而是做太好，引起既得利益者反彈，所說的都是事實，不是為總統辯護。

總會長認為「做得不是很滿意」

林金超說，總統現在做得不是讓大家很滿意，但總統能入府，小英之友會功不可沒，隨即話鋒一轉，雖然去年地方選舉民進黨大敗，各界仍希望小英總統連任，央求小英之友會會員繼續幫忙，讓蔡總統再為國家社會打拚。

不過，林金超一席話，蘇嘉全急忙緩頰，蘇舉年金改革、不當黨產等政策為例，前總統馬英九執政時常說年改不做不行，做不到薪水願減半，最後沒做到，很多競選支票陸續跳票。

蘇：完成年金改革 收回不當黨產

蘇嘉全表示，民進黨以兩年半時間完成年金改革，原本瀕臨破產的退休基金，在未來三、五十年不會倒，還追討國民黨不當黨產，把國家財產從國民黨手中討回來，一一兌現競選承諾，當面反問林金超，大家說蔡總統做不好，他要問總統到底哪裡做不好？

蘇嘉全說，若是蔡總統貪汙、用特權，這樣當然不好，但她不貪不取，從頭到尾實踐政見，竟被說做不好，如果是這樣，以後總統恐沒人會做，出一張「唬爛嘴」說一說就好了，呼籲大家要對蔡總統有信心，勇於為政策辯論，才有辦法扭轉局勢。

蘇嘉全談話是否為蔡英文辯護？蘇嘉全受訪時說，所說內容都是事實，最近兩年多看到的改革成果，或許程序不完美，至少國家朝正向發展在走，他只是提出自己的感受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/