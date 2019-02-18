〈北部〉防松材線蟲 中央大學1500棵松樹「吊點滴」

2019-02-18

〔記者李容萍／中壢報導〕中央大學以「松」立校，位於中壢區的校園內種植了約一千五百棵松樹，這批學校珍貴的資產十五年前開始遭到松樹天敵「松材線蟲」危害，校方展開搶救松樹大作戰，每年花費近百萬元定期幫松樹「打點滴」防治，防止松材線蟲的侵入及殺死入侵的松材線蟲，以降低感染的死亡率。今年的防治作業預計三月初完成，成排松樹吊點滴的畫面蔚為另類奇觀，校方也提醒入校民眾不要任意觸摸點滴瓶，以免影響防治效果。

15年前遭危害後 每年花百萬防治

中央大學總務處技正吳雅婷表示，松材線蟲引起的松樹萎凋病，其主要的媒介昆蟲松斑天牛通常在五月下旬至七月下旬出現，會攜帶大量的線蟲，天牛羽化後會飛到松樹取食幼嫩枝條，松材線蟲從傷口入侵而造成松樹葉片萎凋枯死。點滴防治是使用樹幹注射法，將藥劑加壓灌入樹幹，讓藥劑在全株運行；由於藥劑需要三至四個月時間才可佈滿全株，因此灌注的時機要選在松斑天牛羽化前的三至四個月進行。

提前施藥 抵抗5月到7月線蟲入侵

吳雅婷說，中大的松樹從復校後種植已逾半世紀，校方相當重視松樹的保護及維護管理，隨時巡檢其生長狀況。除線蟲防治，每年也透過施肥增加樹體的抵抗力，同時也對松樹常發生的病蟲害（松毛蟲、葉震病、天牛、白蟻等）進行防治；另評估遭人為或機械破壞的樹幹傷口進行處理並定期追蹤調查，減緩傷口持續腐蝕，以延續松樹的成長。

校長：松樹是中大堅毅精神象徵

校長周景揚表示，松樹之於中央大學，是「堅毅」的精神象徵，學校網頁上還有「松的精神」，中大還與交通大學、清華大學並稱「松、竹、梅歲寒三友」，「保存松樹，就是保存中大精神」。

他說，校方對於曾遭松材線蟲入侵危害的松樹，部分進行移植，且因中大松樹種植密度相當高，因生長空間需要，部分小棵松樹照不到陽光被自然淘汰，也有樹幹老化遭白蟻危害枯死，學校為了保存校園精神，會持續對松樹做好妥善養護與管理。

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