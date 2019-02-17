〈北部〉缺乏市場需求 宜蘭縣「蘭城之星計畫」夭折

2019-02-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原規劃在宜蘭火車站周邊辦理「蘭城之星計畫」，要以BOT方式招商，興建與轉運站共構的商場及旅館，投資金額達三十七億元，但全案因廠商認為沒有市場需求，投資風險過高流標四次，縣府決定廢止計畫，不再辦理招商，宜蘭轉運站則與全案脫鉤，在現址原地重建。

宜蘭轉運站 將原地重建

宜蘭轉運站目前位於宜蘭後火車站附近，是國道客運、市區客運轉運中心，但屬臨時性質。縣府原規劃將轉運站遷至宜蘭火車站前站附近，推出「蘭城之星開發計畫」，地點位於丟丟噹廣場周邊，面積五．四公頃。

縣府希望透過BOT方式招商開發，先將火車站周邊住宅區與車站用地，透過都市計畫變更為車站專用區，再將宜蘭轉運站、商場與旅館共構興建，預估投資卅七億元。縣府評估，若順利開發，可提升宜蘭火車站附近商業活動、產業發展及便捷交通運輸。

招商四次都流標收場

此案於二○○六年開始規劃，迄今招商四次都以流標收場。縣府、台鐵及內政部最近協商，決議將宜蘭轉運站脫鉤，相關土地回歸台鐵處理，不再辦理招商，原先為因應蘭城之星計畫而辦理的都市計畫變更也予撤銷，縣府正在辦理撤銷程序。

縣府建設處長黃志良表示，招商不順的原因很多，廠商評估若在宜蘭火車站前站蓋轉運站，後站的臨時轉運站是否會拆除，目前無明確答案，且現有的臨時轉運站，交通條件較設在前站好，而且對投資者而言，該開發案投資金額很高，廠商評估宜蘭缺乏大型商場的市場與客源，投資風險太高，因此卻步。

台鐵土地 回歸台鐵處置

黃志良說，「蘭陽之星計畫」已決議廢止，全案已告一段落，屬於台鐵的土地就回歸台鐵處置，除非台鐵另有規劃，重新提出新的案件送審，否則現有的丟丟噹廣場、幾米公園與停車場，都繼續維持原樣，不會改變。

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