〈北部〉年味十足 花蓮50多名長者做燈籠

2019-02-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院老人醫學科團隊，昨到民生社區關懷據點，帶領五十多名、年紀加總逾三千歲的長者動手做元宵小燈籠及納福竹筒。老人醫學科主任高聖倫表示，針對長者照護，安排多元學習課程，將能有效預防老人失智及延緩失能。

農曆年剛過，花蓮民生社區關懷據點依舊年味十足，五十多名長者齊聚，在醫護人員陪同下，製作元宵小提燈及納福竹筒，還在燈籠上寫下春、福、招財進寶等字樣，喜氣洋洋。

老人醫學科主任高聖倫說，自去年底開始，慈濟集結醫師、職能治療師、物理治療師、營養師、護理師等組成老人醫學科團隊，將與長者健康相關的衛教課程及活動帶進社區，讓長輩不僅得到跨醫療科團隊服務，也可體驗充滿活力的健康課程。

他強調，專為長輩設計的課程，除能訓練體能等基本能力，還有提升腦部認知功能，並包括導入包含慢性病的照護跟高齡個案管理服務，希望從前端預防做起，強化健康促進概念，營造對長者健康有益的生活環境，減緩失智、失能的情況。

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