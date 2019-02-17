〈北部〉暖冬遊反應熱 花蓮1月申請2萬多筆

2019-02-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局擴大暖冬遊一月份補助方案，刺激農曆年前國旅消費，負責審核撥款的花東縱谷國家風景區管理處，目前已接獲兩萬五千四百多筆申請，補助款項約三千四百萬元，預計下週可先將一萬多筆申請案核發完畢，減輕業者代墊款項的壓力。

下週先核發1萬多筆申請案

觀光局去年十一、十二月推動「前進宜花東．高屏暖冬遊」方案，創造逾四十八億元的觀光效益，平均住房率也成長近三成；今年一月延續「擴大國旅暖冬遊」，除挹注十三億元經費，更擴及試用於全台廿二縣市，其中花蓮就有超過二萬筆補助申請。

業者代墊壓力大 盼盡速核撥

但有旅宿業者反映代墊款項壓力大，希望能盡速核撥。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，補助款項需由業者先行代墊，一個月平均約五十萬元，在經營週轉金上有很大壓力，加上位於花蓮中南區的部分業者年紀較長，不擅操作電腦，無法當日上網登錄，往往需延遲一至三天，再請協會秘書或幹部代為登錄，時間相當緊迫。

縱管處秘書伍哲宏指出，縱管處負責審核花蓮區一月份補助申請案，預計三月底截止收件，目前已接獲兩萬五千四百多筆申請，其中一萬四千多筆過年前即收到，總金額約三千四百多萬元，其中四百五十一萬多元通過審核並陸續撥款，基本上一月廿日前的案件均審核完畢。

他強調，由於申請案眾多，加上為新增業務，因資料繁雜，另有部分業者遞交申請資料疏漏而退回補件的因素，才會導致審核時間相對較長，即日起已動員全處進行審核，希望下週就能將過年前的一萬多筆申請案審核完成。

花蓮縣政府觀光處表示，針對花蓮十二處觀光遊憩區的遊客人數統計，去年十一月、十二月的遊客人數分別為七十一萬九千多人及八十八萬一千五百多人，其中十二月份的遊客人數比前年多了八萬五千多人；今年一月份的遊客人數統計則有七十二萬六千三百廿七人造訪花蓮各大景點，其中七星潭、東大門夜市均破十萬人，太魯閣國家公園則有卅三萬多人入園。

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