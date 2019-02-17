〈北部〉台英爺孫戀婚宴 300人出席祝福

2019-02-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣苗栗縣廿四歲青年趙守泉與七十五歲的英國老爹Andy相戀兩年多，決定攜手共度未來，兩人於昨晚在苗栗辦理婚宴。知名音樂製作人許常德也籌劃「一人一花」，邀約大眾給予這對新人祝福，活動吸引超過三百人出席，讓守泉與Andy大為吃驚也感動，表示：「謝謝大家的祝福！」

許常德安排昨天下午三點，在苗栗火車站旁的鐵道文物館，不過兩點半起，陸續就有祝福民眾攜花前往。他到場時，見到出席人數踴躍，感到驚喜、開心。

許常德說，這個小鎮（苗栗）很純樸的，從消息曝光以來，趙家人承受了極大的壓力，但趙家人在過程中，從無法接受到全力支持，建立了新的家庭感情關係，也立下了典範。

守泉與Andy則雙雙穿著西裝，於下午三點十分十指緊扣攜手步入活動場地，兩人見到如此多人到場，既開心又感動；守泉甚至表示「緊張到想吐！」Andy則認為，苗栗是保守的地方，能獲得如此支持，感覺到是進步的象徵，感謝趙家人對他如此良善、接納他。兩人都期許相互扶持、把日子過好，珍惜相處的每一天。

眾人給予守泉與Andy熱烈掌聲，並一一送花獻上祝福，兩人也大方與民眾合影留念。因祝福人數多，排隊送花的隊伍長達卅公尺，但大夥都不焦急、不躁進，臉上掛滿笑容，耐心等候。

祝福的民眾來自四面八方，有守泉的大學同學、也有守泉的補習班老師，甚至包括素昧平生，但被兩人故事感動者，場面溫馨、歡愉。

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