〈北部〉桃園龍潭魯冰花盛開 賞花正當時

2019-02-17

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭每年賞花重頭戲「戀戀魯冰花」已接近尾聲，大北坑、三水及三和社區等場地仍擠滿「花粉」，感受被黃、藍、白色花海包圍的浪漫氛圍，市長鄭文燦說，目前展區花況正好，歡迎民眾踴躍前來。

昨天雖下著毛毛雨，賞花民眾的熱情依舊，大讚黃色魯冰花被雨洗禮後，更顯得嬌嫩，別有一番風味，情侶們更是打著雨傘狂拍猛照。

市府農業局表示，今年受暖冬影響，各色魯冰花提前綻放，經評估後決定順應花況提前舉辦活動，以免錯過最美的賞花期，總種植面積從去年的十三公頃擴大至廿公頃，在大北坑、三水、三和展區，種植黃、白、藍三色魯冰花供遊客觀賞。

為了吸引遊客，農業局也與和窯文創園區合作，舉辦陶藝、藍染、植物染及木工等客家工藝相關活動，並邀請文學作家陳銘藩書寫大北坑地區的茶鄉之美，帶領大家感受客家茶鄉的魅力，認識客家人愛物、惜物的一面。

鄭文燦說，龍潭山靈水秀、觀光資源豐富，其中大北坑地區有茶園茶廠、休閒農場、景觀餐廳，以及許多的客家三合院與伯公廟，很適合體驗地區客庄生活；市府目前已完成八個休閒農業區劃設，預計今年將增設三處休閒農業區，藉此帶動地域旅遊，打造休閒農業成為桃園觀光旅遊特色。

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