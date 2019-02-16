〈北部〉竹市關新公園整修 10月底完工

2019-02-16

〔記者洪美秀、黃美珠、蔡孟尚／新竹報導〕家戶所得中位數排名全國第一的新竹市東區關新里，有「天下第一里」之稱，里內的關新公園因為民眾使用頻率高，造成遊具老舊、排水不良、草地枯死，市府辦理整修工程，昨天動土，預計十月底完工。

施工期間保留部分區域供民眾使用

市府表示，施工期間會保留部分區域讓民眾繼續使用，將減少「罐頭式」塑膠遊具，設置磨石子「地景式溜滑梯」、攀爬網、攀爬架等體能遊戲設施，也有塗鴉牆，讓孩子發揮創意，並設防空洞、沙丘與冥想椅等設施，增添燈具提供夜間照明。

市府投入近四點四億元整修廿二座公園，已改善中央、隆恩圳公園等九座，目前有十一座正在施工改善，建國、民族公園五月中動工整修。

位於全台所得中位數最高的關新里

新竹市長林智堅說，關新里平均家戶所得中位數是全台最高，達兩百四十三萬元，因鄰近科學園區，發展快速，一點一五公頃的關新公園使用率相當高，但二○○七年啟用後不曾大規模整修。

林智堅說，公園鋪面與遊具老舊，且逢下雨積水，市府將改善排水、無障礙空間並提供共融式設計與景觀整體規劃，提供不同年齡層市民休閒運動空間。

打造友善環境 關西鎮六畜古道修復

新竹縣社區規劃師最近則與關西鎮金山社區的居民合作，修復六畜古道，以實驗性工法改造水泥產業道路，讓透水性差的鋪面變得較為友善環境，這條古道早年可步行通往尖石鄉嘉樂村。

竹東鎮中興陸橋 地方爭取活化再造

此外，新竹縣竹東鎮有四十二年歷史的中興陸橋使用率低，地方上對是否拆除有不同意見，鎮長羅吉祥和縣議員黃豪杰、鎮民代表范國威會勘後決定向縣府爭取活化再造，讓它成為竹東鎮的新地標。

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