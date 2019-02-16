〈北部〉持槍押人觸法 角色扮演玩過火

2019-02-16

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕前天下午四點多，熱愛角色扮演的廿五歲許姓男子、卅五歲曾姓男子及廿八歲宋姓女子，在蘆竹區南崁路二段的路邊，持玩具槍拍攝「持槍押人」的角色扮演遊戲照片，不料場面太過逼真，嚇到路過民眾，還驚動警方前來，三人都被依違反「社會秩序維護法」函送法辦。

「以為是情人節發生情侶感情糾紛！」目擊者向警方表示，情人節當天下午他在路邊，看見光天化日之下，有男子持槍強押一名女子，現場共有二男一女，由於擔心女子出意外，他趕緊報警處理，警方趕抵現場將三人團團圍住後，才發現是三名熱愛角色扮演的玩家。

三人向警方供稱，平時就喜歡聚在一起拍類似的照片，以前拍過多次，只是都在沒人的地方，這次沒考慮那麼多，直接跑到大街上拍攝，沒想到會嚇到路人，知道闖禍，也不斷向大家道歉。

警方表示，三人未經申請核准，在路邊拿單眼相機、持玩具槍拍攝「持槍押人」角色扮演遊戲照片，由於太過逼真，引發民眾恐慌，有名目擊婦人還被嚇到連在接受警方偵訊時，雙手仍抖個不停，久久無法平復，訊後將三人依違反社維法函送桃園地方法院簡易庭裁處。

蘆竹警分局也呼籲，民眾如有計畫外拍或其他相關性質活動，會使用仿真道具槍或其他物品時，務必事先向主管機關申請核准並副知警察機關，以免受罰。

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