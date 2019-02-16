〈北部〉死亡車禍後 平鎮平東路一段將改善

2019-02-16

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區平東路一段十一日下午發生死亡車禍，一名老婦遭兩輛大貨車撞倒輾過，身體慘遭「腰斬」，家屬哭斷肝腸，市議員舒翠玲昨天邀集相關單位會勘，要求市府擬定道路改善措施，希望提升用路人安全，避免憾事再發生。

重車往來頻繁 盼增標線、號誌

舒翠玲指出，平東路一段是連接金陵路到龍岡地區的重要道路，位處其間的建安宮與廟埕分別在道路兩側，香客往返須依靠距宮廟右方五十公尺的斑馬線，但斑馬線與車輛停止線距離太近，且該路段重車往來頻繁，駕駛人往往來不及反應、煞車，讓行人處在危險之中。十一日發生意外的老婦人，明明遵守交通規則，卻仍命喪斑馬線上。

地方質疑，中壢仁海宮同樣是宮廟與廟埕相望，中間卻有斑馬線供民眾行走，為何建安宮遲遲未能設立？舒翠玲也說，宮廟左方卅公尺的預告號誌，如能改為紅綠燈，應能達到警示、讓駕駛人提前減速的效果，也能保護用路人。

車輛停止線和斑馬線 距離將拉長

舒翠玲昨天邀集相關單位會勘，會後交通局承諾將既有的車輛停止線與斑馬線距離，從一公尺拉長至三公尺，讓重車駕駛有較長時間反應煞車，降低事故風險；但地方建議把宮廟左方的預告號誌改為紅綠燈，交通局主任秘書熊啟中回應，因前方不到八十公尺處就有一座，不符合實際需求，不過仍會納入考量、評估。至於在廟埕、宮廟中間增設斑馬線，須估算行人、車流量，近期會派員測試、評估。

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