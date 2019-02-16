〈北部〉羅東櫻花步道 元宵提燈賞夜櫻

2019-02-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕晚上提燈賞櫻更浪漫！宜蘭縣羅東鎮羅莊大排兩排種有一千株櫻花，近期櫻花綻放，美景宜人，碰巧花期正逢元宵節，羅東鎮公所邀民眾十九日元宵當晚提燈「賞夜櫻」，共度浪漫元宵夜。

羅莊大排櫻花步道，每年春天櫻花沿大排兩側綻放；二月初，八重櫻搶先盛開，月底再由墨染櫻接續綻放，被在地人冠上平地賞櫻秘境美名。

今年花期正逢元宵節，羅東鎮公所結合櫻花季與元宵節提燈籠、放天燈習俗，元宵當晚將發放一千個豬年燈籠，邀民眾共聚羅莊大排，提燈籠、賞夜櫻、猜燈謎。

鎮公所表示，元宵燈籠設計有花布豬、青花瓷豬兩款，結合傳統與現代，繽紛花色映照櫻花步道美景，每人限領一份，送完為止。

「賞夜櫻、鬧元宵。」活動當晚將施放兩座環保天燈，天燈繪製的櫻花樹，由鎮長、鎮代及學童共同蓋拇指印完成，為羅東鎮祈福。當晚還會贈送紀念紅包，紅包印有櫻花步道寫生作品，限量一百八十份；另，生肖屬豬民眾，只要出示身分證明文件，可獲得限量版豬年紅包，送完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/