〈北部〉228花蓮返鄉專車 18日網路購票

2019-02-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕今年二二八連假即將到來，花蓮縣政府提供返鄉專車服務，花蓮─台北往返各有一班次，去程時間為廿七日晚間七時台北火車站發車，三月三日下午一時四十五分回程，網路購票將於十八日中午十二時開賣，縣民可至縣府官網返鄉專車網頁訂票，總計釋出一千一百卅二張票。

北花往返各1班次 均為PP自強號列車

台鐵二二八連假票十三日開賣，花東熱門班次瞬間被民眾搶光；隔日開放身分證U、V及去年十二月一日前設籍花東的縣民網路訂票，東部幹線六列返鄉實名制列車也熱銷，加上加開的北花區間快車及二班次北花PP推拉式自強號列車，座位、站位合計可疏運七千多人。

另外，花蓮縣政府因應連假人潮，也向台鐵申請加開二列台北、花蓮直達返鄉列車，縣府網站十八日中午十二時至下午四時開放縣民訂票，每人限購四張，購票後禁止轉售，也不能退費。

花蓮縣府民政處表示，返鄉專車服務，搭乘資格為設籍花蓮縣民（或身分證字號Ｕ開頭）及其配偶、直系血親及其配偶，購票及搭車時，皆需備妥所有乘車人搭乘資格證明文件查驗，如身分證、戶口名簿、戶籍謄本等。

民政處強調，返鄉專車均為PP自強號列車，車程約二個半小時，全票一張二百元、半票一百元，不售站票，搭乘時間為二月廿七日晚間七時台北站發車，約九時四十五分抵達花蓮；三月三日下午一點四十五分發車，四時零九分返回台北。

十八日網路訂票成功的民眾，廿日上午就可選擇至台北車站或縣府民政處取票，廿一日下午二時則開放候補取票，民眾可於廿二日下午二時至五時持證明至縣府民政處登記購票，額滿截止；返鄉二列車共計一千一百卅二個座位，包含各六個身障座位。

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