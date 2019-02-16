〈北部〉「吃飯免錢」跳票？ 宜蘭縣府：今年仍有機會

2019-02-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「吃飯免錢、讀書免錢」是宜蘭縣長林姿妙重要政見；不過，林姿妙近日指出，免費營養午餐經費預計編列在明年度預算，等同宣布首年任期「跳票」。縣府秘書長林茂盛解釋，縣府四月檢討完預算，只要有財源，縣議會五月審查追加減預算時就會提出編列，今年仍有機會上路。

林姿妙指經費預計編列在明年度預算

宜蘭縣有一百所公立國中小，林姿妙選舉時，提出「吃飯免錢、讀書免錢」政策，要補助縣內國中小學生營養午餐及學雜費、書籍費經費；光是營養午餐，若一個學童補助一餐四十元，縣府粗估每年需三億元經費，再加上書籍費與學雜費，每年需五億元。

縣府評估，決定先推動免費營養午餐政策，再推動免學雜費；免費營養午餐如果要在一○八學年度（今年九月）上路，縣府需在五月議會審查追加減預算時找到財源，並編列預算，否則就只能等到年底編列明年度預算時處理，需延到明年寒假過後才能上路。

縣府：只要有財源 會提追加減預算

以一個學生來說，一學期學雜費、書籍費約一千一百元，營養午餐費約四千元，若能免費不無小補，家長都很期待政策趕快上路。縣長林姿妙日前在校長會議說，因今年度預算已在去年編列完成，縣府將在年底編列明年度預算，列入營養午餐免費的經費；這等同宣布任期首年，政策要跳票，讓許多家長失望。

縣府秘書長林茂盛解釋，今年政策仍有機會上路，縣府最近就會開始檢討府內各單位預算，為營養午餐政策尋找財源，如果順利，五月議會審查追加減預算，就能提出預算辦理追加，爭取議會審查通過。

林茂盛指出，縣長的說法較為保守，因為縣府今年度預算，現階段都還未檢討，無法確定能否找到財源，但明年度絕對可以編列預算執行，才會對外保證明年一定可以上路，這沒有跳票的問題，外界不要擴大解讀。

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