〈北部〉前萬榮鄉長張秋美賄選 判刑定讞

2019-02-15

〔記者張文川、花孟璟／綜合報導〕國民黨籍萬榮鄉長張秋美，二○一六年參加萬榮鄉長缺額補選時賄選，張秋美已被判民事當選無效，刑事部分，一、二審皆依違反選罷法交付賄賂罪，判張秋美三年八月徒刑、褫奪公權四年，列同案被告的張秋美丈夫吳信太也判刑二年、前村長鄭阿源判刑一年半。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞；張秋美則表示，尚未收到判決書也很難講什麼，謝謝各界關心。

張秋美說，這段時間來持續上訴，但她尚未收到判決書，不知道判決結果，也不好說什麼，「等收到再說」。

判決指出，萬榮鄉長二○一六年八月舉辦缺額補選，由國小校長退休的張秋美當選，但檢調發現，張秋美的輔選幹部前萬榮村長鄭阿源，以現金二千元向楊姓、李姓二位鄉民買票，二人收受後答應把票投給張秋美，二收賄鄉民在偵查後獲緩起訴處分確定。

此外，張素美在選前九天提領一百萬元，交給丈夫吳信太，隔天至同月廿日期間，吳信太拿十七萬元給鄭阿源，要求鄭以每票一千元代價向鄉民買票，二男分頭遊說六人行賄買票，約定投票支持張秋美。

一、二審皆認定張秋美、吳信太、鄭阿源等三人觸犯公職人員選罷法交付賄賂罪，各處有期徒刑一年六月至三年八月，並褫奪公權二至四年，最高法院昨天認為，二審判決已詳述證據與理由，駁回上訴確定，全案定讞，近日將發監執行。

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