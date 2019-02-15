〈北部〉高鐵解決雪隧塞車？ 林姿妙、陳歐珀互槓

2019-02-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙近期喊話，要爭取高鐵延伸到宜蘭，來解決雪隧塞車問題，立委陳歐珀卻吐槽，林姿妙應更務實，否則規劃到外太空都可以；林姿妙昨親上火線回擊，批陳歐珀自己打臉自己，二○一六年也為東部地區爭取過高鐵；至於外界質疑，高鐵根本無法解決雪隧塞車問題；林姿妙強調，高鐵可以載很多人，對宜蘭交通一定有幫助。

林打臉陳也曾爭取 且高鐵可以載很多人

國道五號雪隧每逢假日必塞，今年春節假期較長，國五北上仍然紫爆，動輒塞車至午夜以後，民眾抱怨不斷；林姿妙日前受訪時提及，雪隧的塞車問題，除靠積極爭取鐵路高架，也要爭取高鐵延伸到宜蘭，讓縣內交通能夠更加順暢。

陳：建設要務實 否則規畫到外太空都可以

不過，立委陳歐珀聞訊認為，高鐵若願意，他當然樂觀其成，但也吐槽林姿妙，交通建設要務實，否則「規畫到外太空都可以」，如果只是喊喊口號，太遙遠了。

林姿妙昨親上火線回擊，她拿出二○一六年報導，直指陳歐珀也曾高喊要為東部地區爭取高鐵，陳的發言根本是自己打臉自己，她認為，「有爭取就有機會」，且這也是立法委員應該要有的職責，她會繼續積極為宜蘭縣爭取交通建設。

「建設爭取不分黨派，但應務實面對」，陳歐珀回應，二○一六年是因為屏東跟基隆也要爭取高鐵，他才會在質詢時為東部爭取，但經討論後，已經與交通部達成共識，高鐵太遙遠，宜蘭要先務實的爭取北宜直鐵，林姿妙發言應更謹慎，不要搞不清楚狀況。

至於外界質疑，爭取高鐵延伸至宜蘭，並無法解決雪隧塞車問題，提升民眾對宜蘭公共運輸的信心，減少開車赴宜才是解決之道；林姿妙回應，高鐵可以載很多人，絕對有助於解決雪隧塞車問題。

民進黨議員簡松樹認為，林姿妙有心讓宜蘭縣的交通變更好，應該給予肯定，但林姿妙並沒有看到問題的核心，應該要先提升民眾對宜蘭縣公共運輸的信心，讓民眾減少開車到宜蘭，才能真正解決宜縣的塞車問題。

民進黨議員陳文昌則批評，林姿妙根本是在打高空，高鐵到宜蘭難度太高，應該先談鐵路高架或北宜直鐵等更實際的建設。國民黨議員陳鴻禧也說，現在談宜蘭爭取高鐵還太早，林姿妙就算當八年縣長也不可能施行，爭取為宜蘭的鐵路提速，才是當務之急。

國民黨議員黃定和則有不同看法，他認為，高鐵延伸到宜蘭縣，對交通絕對有幫助，也能帶動人潮，林姿妙的說法他樂觀其成。

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