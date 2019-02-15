〈北部〉跨國祖孫戀 台青將與英國老爹結婚

2019-02-15

跨越年齡、國籍、性別

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣苗栗廿四歲青年趙守泉，愛上大他五十一歲的英國倫敦老爹Andy；兩人跨越了年齡、國籍、性別，決定攜手共度未來人生，將於十六日在苗栗舉辦婚宴，以爭取獲得英國政府的結婚登記認可，成為配偶。

守泉於國中時，發現自己是男同志；他在二○一六年的大二寒假到英國自助之旅時，遇上了英國倫敦萊斯特的Andy。

當時一個月的旅程中，守泉觀察到Andy也喜歡男生，朝夕相處、產生情愫。守泉回台後，發現對Andy念念不忘，兩人開始跨國網路熱線；當年八月，守泉邀Andy到台灣遊玩之際，鼓起勇氣告白。

隔年，Andy向守泉求婚；為了適應婚後生活，守泉於去年大四申請交換學生到歐洲的捷克布拉格半年，兩人經就近相處，更發現少不了彼此。

守泉考量Andy年歲，計畫在英國生活，英國雖開放同性結婚，但對國人嫁娶外籍配偶限制嚴格，須有一定的存款或年收入至少新台幣百萬元以上，因Andy已退休，經親友集思廣益，決定以在台灣舉辦婚宴的方式，證明兩人真心相愛，盼能取信英國政府，得以順利登記結婚。

與守泉家人相識多年的音樂製作人許常德，也將於十六日參與婚宴，並邀請大眾相挺給予祝福。守泉也感謝一路以來，有許多貴人相助，雖尚有家族成員未能接受，但他說「對於家人的祝福，我們不必急，我們相信明天以後，會有！」

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