〈北部〉竹北點亮福氣豬 5大燈區好炫

2019-02-15

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹北市「樂活滿竹豬事吉」元宵燈會，含基座約四點五公尺高的福氣豬主燈，昨晚情人節之夜在文化公園浪漫點亮，燈光炫麗，現場發放討喜的元氣豬小提燈吸引民眾排隊索取。

竹北市公所表示，十六日因舉辦元宵晚會，縣政九路（光明一路到文平路路段）早上八點起雙向封路。

竹北市長何淦銘表示，五大燈區展期自十四日起到三月三日，為期十八天，除了主燈區，還有以童話幻境為主題的情境主題燈區、風車隧道及豬豬家族、入口俏皮的浪漫愛神、Q版十二星座造型花燈、五路財神及祈福橋燈區等，將近四十座各式藝術花燈，結合LED光環境及喜氣的紅燈籠，光彩奪目。

元氣豬小提燈將在十五、十六及十七日下午六點，在竹北燈會服務台發放。另今年首度與竹北天后宮合作，在祈福橋燈區限量發放「錢母」。

元宵晚會十六日晚間七點登場，由楊繡惠、梅東生主持，邀請藝人蕭煌奇、方泂鑌、黃文星、謝金晶等人演出。

廿四日客家天穿日安排祭祀活動，並邀請多位客家歌手演唱，還有闖關遊戲送彩繪小豬撲滿。

十七、廿八日及三月二、三日下午，文化公園也有表演活動。元宵活動期間，光明商圈多間店家提供免費兌換券或折價券。

此外，新竹縣忠信學校十八年來，每年元宵節都在新竹市舉辦元宵走街活動，十九日將有一千多名學生以各種造型參與並有定點表演，沿途發送六千個豬寶寶環保燈籠、兩萬份十八周年五元紀念幣。

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