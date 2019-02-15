〈北部〉下水道施工草率回填 頭份東田街到處坑疤

2019-02-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府正於頭份市進行污水下水道系統工程，春節前於東田街完成初階施作，但工程廠商於第一次路面修復時卻草率回填，導致路面出現凹洞、到處坑疤，嚴重影響行車安全，引發當地居民痛批。苗栗縣政府表示，已要求廠商於下週一前全面改善；頭份市公所也說，若廠商再草率行事，將禁止開挖。

苗縣府於竹南、頭份地區進行「污水下水道系統建設之興建營運移轉計畫」，竹南鎮已大致幾近完工，前年則分區於頭份市挖路施工，但今年執行東田街地下管線工程時，疑為趕在過年前完成第一階段進度，執行第一次路面修復（俗稱假修復）時草率刨鋪。

民眾年節期間發現剛鋪好的路面破一個大洞，雖然廠商接獲反映後迅速回填，但整段約五十公尺的路面仍到處凹凸不平，學生騎腳踏車經過提心吊膽，汽機車駛過也劇烈晃動，險象環生。當地居民憂心，路面假修復品質極差，倘若遇大雨或重車輾壓，恐將出現「天坑」，嚴重威脅行車安全。

縣府要求包商下週一前改善

苗縣府水利處下水道科表示，已要求承包商於下週一前全面改善假修復路面，也將派員到場確認道路品質，而該路段工程預計今年八月完工，後續將道路移交由頭份市公所鋪整；而頭份污水下水道工程正分區進行，盡可能將交通影響降至最低，整體工程將於二○二七年完成。

公所︰再發生將罰款、禁挖

頭份市公所表示，為確保用路人通行安全，施工前就已行文廠商，要求道路假修復時仍須遵照路平專案標準，接獲民眾反映後已要求廠商盡速改善，若再發生類似情事，除可處以九千元罰款，衍生公共危險者也將依法處理，並禁止開挖道路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/