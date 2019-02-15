〈北部〉中央大學湖畔 30株河津櫻盛開

2019-02-15

〔記者李容萍／中壢報導〕賞櫻不必遠赴日本！來自日本的嬌客河津櫻，農曆春節後在中央大學中大湖畔展現「櫻」姿，揭開了早春序曲。這批粉紅色的河津櫻約有卅株，是日本中央大學與台灣中央大學二○一○年締結「姊妹校」時致贈的，預計三月還有第二批種植的大漁櫻、大寒櫻開花，更增添賞櫻風貌。

中大國際事務處表示，中央大學與日本中央大學因「同名」，於二○一○年二月締結「姊妹校」，日本中央大學位於東京郊區，締約以來，兩校交流熱絡，包括交換學生、學術互訪等；這批河津櫻是十年前從日本移植至中大湖畔，第二批送到中大種植的還有大漁櫻、大寒櫻，都在中大總務處事務組的悉心照料下成長茁壯，每年農曆年後陸續綻放，中大事務組表示，河津櫻為日本伊豆半島河津町早開的櫻花，花姿高雅、脫俗。

中大校園種植百餘株櫻花，包括男三舍前、男九舍前、研究生宿舍、荷花池、中大新村、土木系左側多處都有山櫻綻放，將校園點綴得頗具詩意；鴻經館前八重櫻屬重瓣花，每朵約卅五至四十瓣，目前正盛開，而眾所期待的吉野櫻，花期為二月下旬至三月初。

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