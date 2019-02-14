〈北部〉助失業者找頭路 宜縣府主動出擊

2019-02-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「一千個失業者就業輔導計畫」，滾動式主動列管縣內一千名失業者，透過專人、專案協助，以縣府原有多元就業服務及職訓方案，輔導失業者穩定就業；勞工處長吳志宏指出，這項計畫預計三月上路，如果一千人成功就業，失業率就能下降０﹒五％。

3月上路 盼降0.5％失業率

主計總處統計，去年上半年（一至六月）宜蘭縣約二十四萬兩千名勞動人口（十五歲以上、六十五歲以下），失業率約三﹒七％，失業人數約九千人，失業率與全國平均值差不多；至於身心障礙勞動人口約三千四百人，失業人數三百一十三人，失業率九﹒二％。

縣府勞工處為降低縣內勞動人口及身心障礙人口失業率，推出「一千個失業者就業輔導計畫」，主動尋找縣內一千名失業者予以列管；其中，一般失業者九百二十人、身心障礙失業者八十人，三月起將派遣專人給予每個失業者專案輔導，列管模式採「滾動式」，輔導一人成功就業後，就會再列管一名失業者予以輔導。

針對30歲以下青年輔導

縣府提供的專案輔導，有職業適性診斷、職涯探索講座、職業訓練、就業補助及就業媒合等；勞工處這項計畫除輔導一般中老年失業者，投入長照職場，也根據調查，針對占失業人數多數的三十歲以下及身心障礙失業者，提供就業媒合。

吳志宏說，三十歲以下青年，常因剛投入職場，產生水土不服現象，導致摩擦性失業，針對這些失業者，縣府提供就業補助方案，只要經縣府輔導就業滿半年，就可獲補助一萬元，滿一年再補助一萬兩千元，最多可獲兩萬兩千元補助，盼藉此讓青年人能在縣內穩定就業。

幫身障者尋找更多機會

吳志宏指出，身心障礙失業者的部分，以視障者為例，因能做的工作樣態少，大多從事按摩業，難以投入其它就業市場，縣府將協助視障朋友與企業進行就業媒合，尋找更多類型工作機會，例如接聽公司總機電話等，他並呼籲縣內企業應提高員工基本薪資，讓人才願意留在家鄉工作，一同為降低失業率而努力。

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