〈北部〉身障輔具據點 苗縣今年拚增6處

2019-02-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣需使用輔具的身障者及高齡長者約佔全縣人口五分之一，但僅公館鄉設有輔具服務據點，縣府向衛生福利部爭取補助，昨天在竹南鎮衛生所成立第二座據點，下週苑裡據點也將成立；社會處表示，今年目標陸續於通霄鎮、三義鄉、後龍鎮、頭份市皆設立據點，使身障者及家屬能就近獲得即時服務。

社會處統計，全縣身心障礙人口約三萬三千九百人，加上六十五歲老年人口，共逾十萬三千人有輔具需求，但許多民眾不知如何挑選合適輔具，甚至有經濟弱勢者無力負擔輔具購買、維護維修經費，致使行動受限。

社會處長范陽添表示，據點皆設在地衛生所，藉此串聯醫療資源，同時以定點、定時方式提供輔具評估、維修、回收、轉贈、諮詢及宣導等服務，使身障或行動不便者不必舟車勞頓，可就近尋求協助，並藉此發掘更多潛在需求人口。

目前各據點皆需事先預約，公館站每週二早上九點至中午、下午一點半至四點半；竹南站每週三下午一點半至四點半；下週將成立的苑裡站則於每週五早上九點至中午開放服務。

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