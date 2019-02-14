〈北部〉新竹縣湖口百年行春宴 食福遶庄週日登場

2019-02-14

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣流傳百年歷史的湖口鄉「行春宴」食福遶庄文化祭，預計十七日登場！今年將在羊喜窩展開「食福」習俗，下午三點有藝文表演；湖口鄉公所結合西洋情人節和東方元宵節，首度在王爺壟公四公園（湖心公園）打造花燈及光環境裝置藝術，昨晚試燈，十四日情人節浪漫點燈！

迎情人節 王爺壟湖心公園今點燈

湖口鄉公所表示，行春宴是以湖口三元宮為祭祀中心，每年由湖鏡、湖南、湖口、長安與長嶺及羊喜窩等五村六庄輪流舉辦，時間是在每年農曆初六後的第一個星期六或日，今年由羊喜窩輪值。

湖口鄉長林志華說，三元宮的行春宴相傳自一九一八年開始，起初是為搭配媽祖出巡迎神遊庄隊伍，中途休息時，家家戶戶自發性準備佳餚，用挑擔挑至休息處，讓參加迎神的信眾與舞龍的陣頭們充飢。

湖口村長陳在锃說，迎神遶庄十七日早上七點出發，約十一點三十分會在羊喜窩（祥喜路段）展開食福習俗，有炒米粉、筍乾、梅干肉、白菜、酸菜湯、甜湯圓等，歡迎民眾自備碗筷一同來體驗。下午三點到六點，在三元宮後方客家文化廣場還有藝文表演活動。

另湖口鄉公所今年以歡樂年華為主題，結合西洋情人節和東方元宵節，首次在王爺壟公四公園（湖心公園）設置花燈及光環境裝置藝術，預計十四日展至廿四日。

林志華表示，整座公園分成四大主題區：歡樂年華、奇幻森林、時光走廊、閃耀大地。內容有滿滿的鬱金香花燈海、創意水管樹造型燈森林、燈廊、天使之翼、世界之窗、愛心拱門、愛心玫瑰燈飾花圃等裝置，日夜各有不同風情，適合愛侶親子拍照、打卡，邀請鄉親呼朋引伴一起來參觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/