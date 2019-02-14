〈北部〉苗栗（火旁）龍開光點睛 11祥龍競技

2019-02-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○一九苗栗（火旁）龍昨天舉行「祥龍開光點睛」，十一尾「甦醒」的祥龍也透過舞龍競技，展現遊龍套路的力與美，讓系列活動的熱度增溫；苗栗市公所表示，十六、十七日登場的民俗踩街、（火旁）龍之夜，更將呈現（火旁）龍活動的多元與震撼，歡迎民眾造訪體驗。

16、17日民俗踩街、（火旁）龍之夜登場

點睛儀式在苗栗市玉清宮展開，由苗栗市長邱鎮軍邀請客委會副主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦、玉清宮董事長魏俊傑、爾文教育基金會董事長趙爾文、大千綜合醫院總裁徐千剛等人替十一尾祥龍依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光。

十一尾祥龍分別是來自恭敬庄的聯合大學土木系龍隊、聯合大學文觀系龍隊，西山庄的騏勝龍隊、苗栗龍藝；南苗庄的聯興龍隊、福星庄的福星田寮龍藝；公館庄的福苗龍藝；頭屋二岡坪庄頭的二崗坪舞龍隊；苗栗福星庄的禾豐龍藝；三義庄的三義龍藝，及公館鶴岡庄的鶴聯龍藝等，呼籲「一庄出一龍」傳統。

11祥龍融入傳統與創新 展現力與美

當祥龍被賦予神格後，隨即舞動擺動，搭配現場鑼鼓聲響，氣勢磅礡、撼動人心；點睛儀式後，十一尾龍隊接力登場，進行舞龍競技，展現苦練超過兩個月的遊龍套路。不少龍隊融入創新與傳統，除有女鼓手上陣，還有孫悟空領龍珠等，讓苗栗（火旁）龍傳統延續的同時，也帶進創新與突破。

福苗龍藝摘金 尋連霸禾豐龍藝奪銀

經評審評比，金質獎為「福苗龍藝」；尋求連霸的禾豐龍藝技巧沒問題，可惜超過表演時間被扣分，與三義龍藝並列銀質獎；銅質獎由聯興龍藝、聯大土木系龍隊、聯大文觀系龍隊等三隊拿下，其餘為優勝。

市長邱鎮軍表示，祥龍經過點睛儀式完成後，便身帶靈氣，將會開始巡遊庄里，庇佑地方，而今年的苗栗（火旁）龍中可看見各龍隊在不論是糊龍工藝或舞龍套路，都有新一輩的年輕人接棒，苗栗市公所有信心讓這個流傳二百年的客庄民俗傳統，永續成為苗栗市的符碼與品牌，並且成為全台灣最亮眼的元宵節慶活動。

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