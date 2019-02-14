〈北部〉新竹縣竹北運動中心遲未開張 尋法令解套

2019-02-14

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣第一個國民運動中心─竹北國民運動中心，原定去年開張，但因業者認為地價稅調漲後要付的土地年租金也跟著上漲將造成重大虧損，未提出營運計畫，至今仍大門深鎖。

地價稅漲租金跟著漲 業者：依未漲金額

對此，縣府昨天與業者開會協商，業者要求租金依地價未調漲前的金額，縣府表示將從相關法律規定尋求解套，運動中心何時開幕尚無結論。

縣府：將從相關法律規定 釐清調漲變動

縣府表示，承攬竹北運動中心營運的遠東鐵櫃鋼鐵廠公司（簡稱遠鐵），透過財務試算發現土地租金暴漲下，只要開幕，每年都將虧損至少四百六十八萬元，因此遲未提出營運計畫書，至今無法開幕。

縣府昨天為此與業者開會協調，結論是各自努力，尋求有無相關法令可以解套，釐清土地租金計算方式應適用簽約當時的公告地價或隨公告地價的調漲而變動。

業者要求降權利金 縣府：不可能

遠鐵另反映，去年調漲公告地價，造成要繳的土地年租金暴漲三百多萬元，希望一年九百萬元的權利金能調減為七百五十萬元。

縣府表示，二○一三年招標時，有四家業者參與投標，遠鐵以最優申請人資格取得後議價簽約，一年九百萬元的權利金就是遠鐵所提出，也是遠鐵勝出的主因，現在要求調降，是不可能的作法。

此外，新竹縣游泳館將從二月廿五日起全館封館到三月廿六日，維修溫水游泳池的過濾筒，承包的遠鐵埋怨年度促銷活動還在進行中，而且已賣出破萬張促銷票，很多泳客大量團購，突然說要封館，恐背上「欺騙消費者」的罵名。

新竹縣體育場場長張國顯說，月底施工是希望在天氣轉熱的游泳旺季來臨前完工，並基於安全考量才全館封閉，昨天通知業者的同時，也在體育場官網公告，已是提前十天公告。

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