〈北部〉《桃園航空城》蓋違建領補償 2年多增上千戶

2019-02-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府於二○一六年五月統計航空城都市計畫區內建物數量，當時不到七千棟，目前進行查估補償卻已超過八千棟，因市府並未建立建物空拍檔案，只能以去年三月廿七日、內政部都委會通過都市計畫日期為分界點，對之後出現的違建不予補償，這也導致有心人士大鑽漏洞，出現了一日鐵皮屋、速成屋等，蓋好房子等著領補償。

工務局長黃治峯說，新北市對建築物都有空拍建檔，可掌握違建興建時間，因此新北市在拆遷補償部分，明定二○○一年以後興建的違建都不補償，但桃園市並未建立類似的資料庫，無法明定日期，只能以內政部都委會通過航空城計畫日期為分界時點，卻讓有心人士鑽漏洞。

蓋違建等領拆遷補償，航空城並非首例，十多年前高鐵青埔站開發時也曾出現類似問題，航空城都市計畫逐漸明朗後，違建搶建就如雨後春筍般冒出，大園區中山南路的特農區更出現RC結構的速成屋，屋主等著要領取拆遷補償後，直接將房屋吊走，根本不必拆除，簡直是一本萬利，由於一整排多達七棟太過張揚，引發議員質詢，市府也祭出鐵腕拆除。

據了解，採區段徵收開發模式的拆遷補償，即使是違建也能比照合法建物打六折獲得補償，連同自拆獎金加權五成，可領取九十％金額，以興建鐵皮屋而言，每平方公尺估價約三萬元、RC結構每平方公尺二．四萬元，打六折每坪也有一．四四萬元到一．八萬元間，而磚造房屋即使為合法建物，每平方公尺也只有一．五萬元，能領的拆遷補償還不如違建。

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