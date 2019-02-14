〈北部〉《桃園》航空城拆遷補償費 擬提高二成

2019-02-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府正進行航空城都市計畫區內建物與地上物查估作業，已完成九成，預計三月底前完成查估，由於桃園的評點值只有十．六元，新北市卻高達十四．八元，地方要求比照新北；市府副秘書長黃治峯表示，若比照新北，地上物拆遷補償將從二百億元增至二百八十億元，市府財政無法負擔，因此將提出折衷方案，估計會落在十二．七元左右，約提高二成。

評點值僅10.6元 民爭調到14.8元

兼任工務局長的黃治峯指出，房屋拆遷補償查估，是根據市府訂定的評點記點方式，計算出拆遷物的評點，然後乘以評點值，評點的方式非常仔細，各項建築物主要構造體包含柱、梁、牆壁、樓板、屋架、基礎、樓梯、給水系統、排水系統、供電系統、各種不同建材房子都有不同評點基準，以獨立鋼筋混凝土結構建築為例，每平方公尺可達一○六八點，磚造房屋最少也有四百點，而農作物、工廠等也都有評點方式。

經費從200增至280億 市庫喊窮

黃治峯說，若房屋的評點為十萬，以每評點值十．六元計算，可領取一○六萬元，若比照新北評點值十四．八元計算，可領取一四八萬元，將近桃園的一．四倍，市府估計航空城計畫區內地上物拆遷補償費用為二百億元，若比照新北的評點，將達二百八十億元。

市府擬調為12.7元 總計花240億

黃治峯說，大園區市議員徐其萬、游吾和對評點值過低問題都曾表達關切，市長鄭文燦也指示調高，因新北市對違建補償管制較嚴，有足夠經費調高評點值，但桃園因對違建補償的負擔較重，無法調高比照新北的評點值，因此航空城評點值的調整會採折衷方案的十二．七元左右，補償經費估計增為二百四十億元。

工務局表示，市府於一○五年五月統計航空城計畫區內建物，合法建物五一四一棟、非法建物一七九六棟，總計六九三七棟，但市府展開拆遷補償查估後，建物卻達八千棟，違建增為近三千棟，因蛋黃區大部分土地為海軍基地，可興建違建農地不多，新增違建多集中在市府開發的蛋白區，也讓市府財務負擔大增。

工務局說，目前初估整體拆遷補償費用約一百億元左右，而在指定期限內自行拆除者，可領取五十％自拆獎金，因此總金額約一百五十億元，另加上農作物、工廠的拆遷補償，金額將達二百億元，而這是以十．六元評點值計算。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/