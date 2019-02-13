〈北部〉「玉里的總統府」整修 向中央爭經費

2019-02-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉溪地區農會後方有一棟二層樓老建築「舊玉溪農會大樓」，前身是日治時期成立的「玉里信用組合」，迄今已九十年歷史，因外觀也有塔樓，被鎮民暱稱「玉里的總統府」。玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，已向文化部爭取經費整修，希望讓老建築再展風貌。

創於一九一七年五月的「有限責任玉里信用組合」，士紳徐乾錦、日籍人士松尾溫爾、中村文吾、河原鏿次郎、荒武純市等人合組，是日治時期玉里最早的民間法人金融機構，二戰末期併入「玉里街農業會」，一九四六年更名玉里鎮農會、一九七五年再與卓溪鄉農會合併成為玉溪地區農會。

二層樓水泥建物約一九三○年代落成，外觀以灰色清水牆面為主，基座以洗石子處理，有簡約的裝修線繳、門廊，也有洗石子的希臘式圓柱四支，外觀是日式的洗石子鋼筋水泥建築，建物正面有長條形窗，樓頂有一小型塔樓，是近代建築及新古典樣式的折衷，二○○六年公告為「歷史建築」。

玉溪農會總幹事蔡宗翰說，在一九七○年代玉里鎮中山路的新農會大樓完工後，信用部遷移新址，後來一度作為推廣股辦公室，廿多年前因出現鋼筋裸露等問題，辦公室也遷走，目前為儲藏室功能。他說，去年透過縣府文化局向文化部申請調查研究計畫等經費，希望妥善規劃整修能保留老建築的韻味；縣府文化局表示，目前案子還在文化部文化資產局審查中。

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