〈北部〉三星上將梨受寒害 花苞淪「空包彈」

2019-02-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星上將梨嫁接期遇上濕冷天候，加上日夜溫差大，許多花苞無法開花結果，淪為「空包彈」；縣長林姿妙昨勘災，估計受災率約五十％，縣府已建請中央啟動高接梨穗低溫災害現金救助，協助梨農復耕減少損失。

三星上將梨即平地高接梨，每年十二中旬到一月底嫁接國外進口的溫帶梨花苞，如果順利開花結果，六月下旬起成熟採收，目前栽種面積四十三公頃，年產值近億元。

本季上將梨嫁接期間，碰上攝氏十餘度低溫，且連續下雨，之後溫差大，造成花苞不開花；以春節連假為例，宜蘭縣白天最高溫二十八度，夜間最低溫十四度，日夜相差十四度，梨農形容「雙重打擊」。

林姿妙在三星鄉長李志鏞、縣議員陳文昌等人陪同下，到上將梨果園了解災情，目擊梨樹花苞變成「空包彈」，果農大吐苦水；農業界人士認為，上將梨嫁接期難免出現寒害，今年初溫差大太，災情雪上加霜。

縣府研判災情肇因於一月底強烈大陸冷氣團來襲，上將梨花苞遭受寒害，平均受災率五十％，將依農業天然災害現金救助辦法，建請中央每公頃發給六萬元現金救助，受災梨農如有投保高接梨穗寒害保險，每公頃另有六萬元理賠金，縣府也研議補助資材，並協調農改場提供技術支援。

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